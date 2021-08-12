ABD Başkanı Biden’dan Halkbank davasının başsavcılığına kritik atama

12 Ağustos 2021 Perşembe, 10:04

ABD Başkanı Joe Biden, Damian Williams'ı New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’na aday gösterdi. Williams yaklaşık 10 yıldır çalıştığı büroda, öncelikli olarak sermaye piyasası yolsuzluklarının soruşturmalarına liderlik edecek. Williams, Rıza Sarraf davasının ve ABD’nin İran ambargosunu delmek ve kara para aklamak suçlamalarıyla Halkbank'ın hâlâ sanık olarak yargılandığı davanın da başsavcılığını yürütecek.

40 yaşındaki Williams’ın görevine asaleten başlaması için ABD Senatosu’nun onayı gerekirken, atama için yeterli oyu alacağı tahmin ediliyor. Williams, onaylandığında, ABD’nin en önemli başsavcılık görevine atanan ilk siyah Amerikalı olacak.

VEKALETEN SAVCI YARDIMCILARI YÖNETİYORDU



Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, ABD’nin en önemli başsavcılık bölgesi olarak görülen New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, eski başsavcı Preet Bharara’nın eski başkan Donald Trump tarafından 11 Mart 2017'de görevden alınmasından bu yana, vekaleten savcı yardımcıları tarafından yönetiliyordu. Williams'ın Senato onayı alması halinde, o tarihten bu yana bu kritik makama ilk kez asaleten yeni bir başsavcı atanmış olacak.

‘DAVADA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR'

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevine atanacak Williams’ın sermaye piyasalarındaki yolsuzluklar ve dolandırıcılık soruşturmalarında uzman olduğu belirtiliyor. Williams’ın asaleten göreve başlamasıyla Rıza Sarraf davası ve aynı davada sanık olarak yargılanan Halkbank davasında önemli gelişmeler olabileceği belirtiliyor. Hakkındaki suçlamaları kabul ederek, eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın New York’taki federal mahkemede yargılandığı duruşmalarda tanık olan Sarraf’ın hakkında verilecek ceza henüz belirlenmedi. Sarraf davasında, aralarında Türkiye’deki birçok siyasi isim ve bürokratın da bulunduğu, çoğunluğunda Rıza Sarraf’ın itiraflarının olduğu iddia edilen 50’den fazla gizli dosya bulunuyor.

Williams, aralarında eski Başkan Trump ve şirketlerine yönelik açılan hassas davaların da başsavcılığını yapacak.

RIZA SARRAF DAVASINDA ALTINCI BAŞSAVCI

Williams, Senato onayıyla görevine atanırsa Sarraf davasını yürütecek altıncı başsavcı da olacak. Trump’ın seçildikten sonra birlikte çalışacağını açıkladığı Bharara’nın 2009 yılından beri yürüttüğü başsavcılık görevine sürpriz şekilde 11 Mart 2017'de Adalet Bakanlığı tarafından son verilmişti. Bharara’nın yerine vekaleten yardımcısı Joon Kim getirilmiş, Trump’ın atadığı yeni başsavcı Geoffrey Berman da 3 Ocak 2018'de görevi Joon Kim’den devralmıştı.

Trump daha sonra, kendi atadığı Berman’ı, 22 Aralık 2020'de kovduğunu açıkladı. Berman’ın yerine geçici olarak Craig Carpenito getirildi. Trump yönetimi daha sonra bu göreve 2020 yılının Haziran ayında halen görevde olan Audrey Strauss’u vekaleten atadı.

Kaynak: Amerika’nın Sesi