Sosyalistlerden ortak Afganistan çıkışı: ABD ve NATO güdümlü emellerden vazgeçin

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:55

Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi tarafından Afganistan’daki gelişmelere ilişkin ortak bir açıklama yapıldı.

"Emperyalizm halkların en büyük düşmanıdır ve Afganistan'daki yıkımın sorumlusudur!" başlıklı açıklamada “ABD emperyalizminin yıllardır süren işgali ile yıktığı Afganistan’dan geriye, şimdi ABD ile anlaşarak iktidara yürüyen şeriatçı bir zorbalıktan başka bir şey kalmadı” denildi.

"ABD işbirlikçileri iktidarı Taliban’a devredip ABD gözetiminde kaçarken, Taliban ABD’nin yeni işbirlikçisi olarak Afganistan’da sahne alıyor. Kadınlar başta olmak üzere, şeriatçı zorbalığa ve her türlü siyasal gericiliğe hayır diyen insanların geleceği tümüyle yok edilmek isteniyor" ifadeleri kullanılan açıklamada "Taliban'ın hiçbir surette tanınmaması, AKP iktidarının Afganistan’daki askerleri derhal geri çağırması, ABD ve NATO güdümlü cihatçı yayılmacı emellerinden vaz geçmesi ve NATO’dan çıkılması" çağrısında bulunuldu.

Dört sosyalist parti tarafından yapılan ortak açıklamanın tamamı şu şekilde:



