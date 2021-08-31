ABD çekildi, Taliban havalimanına girdi

31 Ağustos 2021 Salı, 00:37

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.



ATEŞ AÇTILAR

ABD'nin çekilmesinin tamamlanmasının ardından Taliban üyeleri Kabil Havalimanı'na girdi. Havalimanına giren Taliban üyelerinin havaya ateş açtıkları görüntüler ise sosyal medyada yayılmaya başladı.