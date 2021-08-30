AKP MKYK Üyesi Miroğlu'ndan Taliban'a: "Afganistan’ın başına gelmiş ve gelecek en büyük felaket"

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” dediği dinci Taliban güçlerine ilişkin partisinin yönetiminden aksi yönde bir çıkış geldi.

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Taliban'ın halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi evinden çıkarıp katletmesi üzerine Taliban için Twitter üzerinden "Afganistan’ın başına gelmiş ve gelecek en büyük felaket" diye tepki gösterdi.

Miroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi evinden çıkarıp katletti.Daha önce de Afganistan’ın ünlü komedyeni Nazar Mohammedi kaçırdı ve işkence ederek öldürdü. Sanattan, müzikten korkan bir zihniyet Afganistan’ın başına gelmiş ve gelecek en büyük felaket değil de nedir?!"

NE OLMUŞTU?

Afganistan'da yeni dönemde müziğin yasaklanacağını açıklayan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi katletmişti. Andarabi'nin, Bağlan vilayetindeki Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü belirtildi.

Afganistan'ın eski içişleri bakanı Mesud Andarabi ise halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü "Taliban'ın vahşeti Andarab'da sürüyor. Bugün, bu vadiye ve halkına sadece neşe getiren halk müziği şarkıcısı Favad Andarabi'yi gaddarca öldürdüler" diyerek duyurmuştu.