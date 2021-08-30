AKP MKYK Üyesi Miroğlu'ndan Taliban'a: "Afganistan’ın başına gelmiş ve gelecek en büyük felaket"
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Afganistan'ın halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi katlettiği ortaya çıkan Taliban için sert bir tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” dediği dinci Taliban güçlerine ilişkin partisinin yönetiminden aksi yönde bir çıkış geldi.
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Taliban'ın halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi evinden çıkarıp katletmesi üzerine Taliban için Twitter üzerinden "Afganistan’ın başına gelmiş ve gelecek en büyük felaket" diye tepki gösterdi.
Miroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi evinden çıkarıp katletti.Daha önce de Afganistan’ın ünlü komedyeni Nazar Mohammedi kaçırdı ve işkence ederek öldürdü. Sanattan, müzikten korkan bir zihniyet Afganistan’ın başına gelmiş ve gelecek en büyük felaket değil de nedir?!"
NE OLMUŞTU?
Afganistan'da yeni dönemde müziğin yasaklanacağını açıklayan Taliban, halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi katletmişti. Andarabi'nin, Bağlan vilayetindeki Andarab bölgesinin Kişnabad köyünde bulunan evinden zorla çıkarılarak öldürüldüğü belirtildi.
Afganistan'ın eski içişleri bakanı Mesud Andarabi ise halk müziği sanatçısının öldürüldüğünü "Taliban'ın vahşeti Andarab'da sürüyor. Bugün, bu vadiye ve halkına sadece neşe getiren halk müziği şarkıcısı Favad Andarabi'yi gaddarca öldürdüler" diyerek duyurmuştu.
İlgili Haberler
- Afganistan'tan Türkiye'ye gelen Kerim: "Taliban'ın DEAŞ'tan farkı yok"
- Taliban üyesiyle röportajı tüm dünyada konuşuldu: Kadın gazetecinin akıbeti belli oldu
- Zizek, Taliban'ın kadın politikasını mercek altına aldı
- Son anket: AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Optimar'dan çarpıcı anket! İşte en başarılı ve en başarısız bulunan bakanlar
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası