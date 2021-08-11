ABD, Covid-19 nedeniyle 8 ülkeye 'seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının arttığı ve aralarında İsrail ile Fransa'nın da olduğu 8 ülkeyi "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Covid-19 vakalarının arttığı ülkelere seyahat uyarısını güncelledi.
Aruba, Esvatini, Fransa, Fransız Polinezyası, İzlanda, İsrail, Laos ve Tayland, "tüm seyahatlerden kaçının" tavsiyesinin verildiği "yüksek riskli ülkeler" listesine dahil edildi.
ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.
ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi göstermeleri isteniyor.
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