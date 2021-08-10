Kim Yo-jong’dan Güney Kore ve ABD’nin tatbikatına sert tepki
Kim Yo-jong, Güney Kore ve ABD’nin 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.
Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki gösterdi.
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı 'işgal provası' olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etti.
Kuzey Kore’nin uyarılarına rağmen Güney tarafının ABD ile tatbikat düzenleme kararına tepki gösteren Kim, bunun müttefik kuvvetleri 'daha ciddi bir güvenlik tehdidi ile karşı karşıya bırakacak aldatıcı davranış' olduğu değerlendirmesinde bulundu.
-Sputnik Türkçe
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