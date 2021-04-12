ABD, Covid-19'a karşı mikroçip geliştirdi
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla sürüyor. Salgına karşı aşı ve ilaç üretimi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim insanları koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirdi.
Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi'nde (DARPA) görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ürettikleri cihazda, deri altına sokularak koronavirüs enfeksiyonunu tespit edebilecek bir mikroçip geliştirdi. Bilim insanları, Covid-19 şüphesi taşıyan söz konusu kişinin diyalize bağlandığında koronavirüsü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.
HER HAREKETİN İZLENMESİ HEDEFLENİYOR
Geliştirilen çipin ülkedeki CBS televizyonunda yayınlanan '60 Minutes'te' ilk kez görüntülendi. DARPA yetkililerinin katılığı televizyon programında yaptığı açıklamada, herhangi bir kişide Covid-19’u önceden tespit edebilen bir mikroçip geliştirildiğini söyledi. Yetkililer, Pentagon’un, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketini takip etmeyi amaçlamadığını ifade etti.
DERİNİN ALTINA KONULUYOR
DARPA'nın bulaşıcı hastalık doktoru olan emekli Albay Matt Hepburn katıldığı programda, sürekli olarak kanı test etmek için tasarlanmış doku benzeri bir jel gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepburn’ün, “Onu derinizin altına koyuyorsunuz, size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor ve bu sinyal yarın semptom göstereceğiniz anlamına geliyor” dedi.
KANDAN VİRÜSÜ TEMİZLEYEN FİLTRE
Öte yandan, DARPA'daki görevli bilim insanlarının geliştirdiği bir başka icadın ise, diyaliz makinesine yerleştirilen kandan virüsü temizleyen bir filtre olduğu ifade edildi.
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