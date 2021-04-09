Elon Musk, hangi Covid-19 aşısını tercih ettiğini açıkladı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elon Musk, “Açık olmak gerekirse, genel olarak aşıları ve özellikle Covid-19 aşılarını destekliyorum. Bilim yanılmaz” diyerek, Johnson & Johnson aşısını tercih ettiğini açıkladı.
Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşılara güvendiğini açıkladı.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Açık olmak gerekirse, genel olarak aşıları ve özellikle Covid-19 aşılarını destekliyorum. Bilim yanılmazdır. Çok nadir durumlarda, alerjik bir reaksiyon var, ancak bu bir EpiPen (alerji iğnesi) ile kolayca çözülebilir" ifadelerini kullandı.
KOMPLO TEORİLERİNİN KAYNAĞIYDI
Diğer taraftan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündem olan milyarder, geçen yıldan bu yana Covid-19 ile ilgili komplo teorilerinin ve dezenformasyonun kaynağı olmuştu.
Örneğin, 2020 Eylül ayında New York Times muhabiri Kara Swisher'e verdiği röportajda kendisinin ya da çocuklarının aşı olmayacağını söyleyen 49 yaşındaki Muski,röportajdan iki ay sonra Covid-19 için pozitif test etmişti.
Musk, daha önce de geçen yılın "Nisan sonu" itibarıyla "sıfıra yakın yeni vaka" yaşanacağını iddia etmişti, ama böyle bir durum gerçekleşmedi.
TERCİHİ JOHNSON&JOHNSON
Bununla birlikte, bir Twitter kullanıcısının "Hangi aşıyı tavsiye edersin?" sorusuna Musk, “Muhtemelen Johnson & Johnson, ancak BioNTech ve Moderna da iyidir " şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: NTV
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