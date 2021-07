ABD eski Başkanı Donald Trump'tan "Hitler'e övgü" iddiası

08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:47

İngiliz The Guardian'da yer alan haberde, Wall Street Journal'dan Michael Bender'ın "Açıkça, Biz Bu Seçimi Kazandık" (Frankly, We Did Win This Election) kitabında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın "Adolf Hitler için çok iyi şeyler yaptı" dediği öne sürüldü.

Guardian, önümüzdeki hafta piyasaya sürelecek kitabın kopyasına ulaştı. Buna göre, ABD eski Başkanı Trump, 2018'de 1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yıl dönümü için gittiği Avrupa'da ziyaretinde dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'e, Adolf Hitler için "çok fazla iyi şeyler de yaptı" dediği iddia edildi.

Habertürk'e göre, Trump'ın sözcüsü Liz Harrington yaptığı açıklamada, "Bu tamamen yanlıştır. Başkan Trump bunu asla söylemedi. Muhtemelen beceriksiz biri tarafından uydurulmuş bir yalan haberdir." dedi.

Ancak Bender'a konuşan ismi verilmeyen kaynaklar ise Kelly'nin Trump'a yanıldığını söylediği, ancak eski başkanın "Hitler'in çok fazla iyi şey de yaptığı" fikrinden dönmediğini ifade etti.