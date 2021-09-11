ABD, IŞİD militanı diye vurmuştu: Gerçeği NYT ortaya çıkardı

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:27

Söz konusu saldırı ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık savaşında ateşlediği bilinen son füzeydi. ABD ordusu ise bu füze ateşlemesini, "haklı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

ABD'li yetkililer şüpheli olan araçta IŞİD'e ait bombaların yer aldığı ve Kabil havaalanındaki askerler için bir tehdit oluşturduğunu düşündü.

New York Times'ın raporlarına göre araçtaki sürücü bir ABD yardım grubu için uzun süredir çalışan Zemari Ahmadi idi. Kanıtlar, o gün yaptığı seyahatlerin aslında iş arkadaşlarının ulaşımlarını sağladığını gösteriyor. Video görüntülerinden analiz edilen bilgilere göre, ordunun araca bomba doldurulmasına ilişkin şüphelendiren durum, Ahmadi'nin ve bir meslektaşının ailesinin evine götürmek için bagajına su bidonları yerleştirildiği an olabilir.

Askeri yetkililer, İHA tarafından ateş açıldığında aracın sürücüsünün kimliğinin belirlenmediğini ancak durumundan şüphelendiklerini söyleyerek, ateş ettiklerini aktardı. Yetkililer, sürücünün güvenli bir IŞİD evini ziyaretmiş olabileceğini ve aracın içine patlayıcıların yerleştirilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

ABD ordusu, insansız hava aracı saldırısının üç sivili öldürmüş olabileceğini söylerken, Times raporlarına göre, kalabalık bir yerleşim bölgesinde 7'si çocuk 10 kişi öldü.

ABD'li yetkililer The Times'a beyaz bir sedanın havaalanının yaklaşık beş kilometre kuzeybatısında, IŞİD'e ait olduğu iddia edilen güvenli bir yerleşkeden ayrılırken fark edildiğini ardından gözetim altına alındığını söyledi.