ABD, IŞİD militanı diye vurmuştu: Gerçeği NYT ortaya çıkardı
ABD'li yetkililer, insansız hava aracı (İHA) tarafından takip edilen bir araca, içinde bomba bulunduğuna dair kanıt elde edildiğini ve ateş edildiğini söyledi. Ancak New York Times'ın aktardığına göre, derinlemesine analiz edilen videolar ve röportajlar bu konuda şüphe uyandırıyor.
Söz konusu saldırı ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık savaşında ateşlediği bilinen son füzeydi. ABD ordusu ise bu füze ateşlemesini, "haklı bir saldırı" olarak nitelendirdi.
ABD'li yetkililer şüpheli olan araçta IŞİD'e ait bombaların yer aldığı ve Kabil havaalanındaki askerler için bir tehdit oluşturduğunu düşündü.
New York Times'ın raporlarına göre araçtaki sürücü bir ABD yardım grubu için uzun süredir çalışan Zemari Ahmadi idi. Kanıtlar, o gün yaptığı seyahatlerin aslında iş arkadaşlarının ulaşımlarını sağladığını gösteriyor. Video görüntülerinden analiz edilen bilgilere göre, ordunun araca bomba doldurulmasına ilişkin şüphelendiren durum, Ahmadi'nin ve bir meslektaşının ailesinin evine götürmek için bagajına su bidonları yerleştirildiği an olabilir.
Askeri yetkililer, İHA tarafından ateş açıldığında aracın sürücüsünün kimliğinin belirlenmediğini ancak durumundan şüphelendiklerini söyleyerek, ateş ettiklerini aktardı. Yetkililer, sürücünün güvenli bir IŞİD evini ziyaretmiş olabileceğini ve aracın içine patlayıcıların yerleştirilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.
ABD ordusu, insansız hava aracı saldırısının üç sivili öldürmüş olabileceğini söylerken, Times raporlarına göre, kalabalık bir yerleşim bölgesinde 7'si çocuk 10 kişi öldü.
ABD'li yetkililer The Times'a beyaz bir sedanın havaalanının yaklaşık beş kilometre kuzeybatısında, IŞİD'e ait olduğu iddia edilen güvenli bir yerleşkeden ayrılırken fark edildiğini ardından gözetim altına alındığını söyledi.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada dikkat çekti
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- Bahçeli'nin çıkışını anlattı: Yüzü sapsarıydı
- Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- Erdoğan ve Atik hakkında suç duyurusu
- Uçak yok, ihale var!
- Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi!
- AKP'den HDP'ye 'çözüm' hamlesi
- Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması
- Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 ağır yaralı