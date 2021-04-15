‘ABD Karadeniz’e savaş gemisi göndermekten vazgeçti’: Rusya’dan ilk değerlendirme geldi

15 Nisan 2021 Perşembe, 14:17

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermekten vazgeçmesini ve haberlere yansıyan Rusya’ya yaptırım gündemini değerlendirdi.

Peskov, "Şu anda durum son derece gergin. Çeşitli tatbikatlar için askeri teçhizatla birlikte ABD'den doğrudan Rusya sınırlarına gönderilen çok sayıda ABD ve NATO askeri bulunduğunu biliyorsunuz. Elbette mevcut durumda, ek askeri unsurlar yeni gerilim dalgasına yol açar ancak iki savaş gemisinin gönderilmemesinin bölgedeki durumun normale dönmesini sağlayacağını söylemek için henüz erken" dedi.

“ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ”

Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağına dair ABD basınında çıkan haberlere ilişkin Kremlin Sözcüsü şu değerlendirmede bulundu:

"Ateş olmayan duman çıkmaz, ABD gazetecilerine bununla ilgili bilgi sızdırıldığı anlaşılıyor. Şimdilik gazete haberlerine bakarak herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Her şeye rağmen Washington yönetiminin somut kararları açıklamasını bekleyeceğiz."

'DEĞİŞİKLİK YOK'

Peskov, "Rusya'nın ABD'nin yaptırım politikasına ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığının" altını çizdi. Açıklamalarını,"Her türlü yaptırım niyetini kınıyoruz. Yaptırımları hukuka aykırı buluyoruz. Bu meselede her durumda karşılıklılık ilkesi uygulanacak. Bu karşılıklılık, ulusal çıkarlarımızı en iyi şekilde korunmasını sağlayacak" şeklinde sürdürdü.

Kaynak: Sputnik