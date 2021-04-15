‘ABD Karadeniz’e savaş gemisi göndermekten vazgeçti’: Rusya’dan ilk değerlendirme geldi
ABD, daha önce Karadeniz’e göndereceğini açıkladığı gemilerin geçişini iptal etti. Söz konusu haberlere ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ilk açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndermekten vazgeçmesini ve haberlere yansıyan Rusya’ya yaptırım gündemini değerlendirdi.
Peskov, "Şu anda durum son derece gergin. Çeşitli tatbikatlar için askeri teçhizatla birlikte ABD'den doğrudan Rusya sınırlarına gönderilen çok sayıda ABD ve NATO askeri bulunduğunu biliyorsunuz. Elbette mevcut durumda, ek askeri unsurlar yeni gerilim dalgasına yol açar ancak iki savaş gemisinin gönderilmemesinin bölgedeki durumun normale dönmesini sağlayacağını söylemek için henüz erken" dedi.
“ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ”
Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağına dair ABD basınında çıkan haberlere ilişkin Kremlin Sözcüsü şu değerlendirmede bulundu:
"Ateş olmayan duman çıkmaz, ABD gazetecilerine bununla ilgili bilgi sızdırıldığı anlaşılıyor. Şimdilik gazete haberlerine bakarak herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Her şeye rağmen Washington yönetiminin somut kararları açıklamasını bekleyeceğiz."
'DEĞİŞİKLİK YOK'
Peskov, "Rusya'nın ABD'nin yaptırım politikasına ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığının" altını çizdi. Açıklamalarını,"Her türlü yaptırım niyetini kınıyoruz. Yaptırımları hukuka aykırı buluyoruz. Bu meselede her durumda karşılıklılık ilkesi uygulanacak. Bu karşılıklılık, ulusal çıkarlarımızı en iyi şekilde korunmasını sağlayacak" şeklinde sürdürdü.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
- Plastik cerrahi uzmandan Tik Tok'ta tepki çeken paylaşım
- Kürsüye hortumla çıktı, Erdoğan'ı hortumcu ilan etti
- Gazeteciler tarafından sürü halinde görüntülendi
- 5 yaşındaki küçük çocuğun korkunç ölümü
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Erdoğan’ın ‘Bende kalabilir mi’ dediği amiral dosyası
- Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
- Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
- Erdoğan bir yurttaşın evinde iftara katıldı