Reuters: ABD, Rusya’ya karşı yeni yaptırımları devreye sokacak

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:39

ABD, daha önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunmuştu ancak diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre gemilerin geçişi iptal edildiği öne sürüldü. Reuters’ın haberine göre, ABD kararın ardından Rusya’ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi ve siber saldırılar nedeniyle Biden yönetiminin uygulayacağı yaptırımların bugün açıklanacağını belirtti. Kaynaklar, yaptırımların kişi ve kuruluşları hedef aldığını söyledi.

Haberde, 30 kuruluşun kara listeye alınmasının beklendiği ve yaklaşık 10 Rus yetkilinin ABD’den sınır dışı edileceği aktarıldı. Başka bir ABD’li kaynağa göre, Rusya’ya ait devlet borçlanma senetlerinin alım satım kabiliyetini zorlaştıracak sert önlemler alınmasının beklendiğini söyledi.

RUSYA’DAN KARADENİZ’DE TATBİKAT

ABD'ye ait iki savaş gemisinin bu hafta Karadeniz'e girmesi beklenirken Rusya kritik bir adım atarak tatbikat başlatmıştı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına ve 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'a yaptığı askeri yığınağı artarken, ABD ve NATO ülkeleri Rusya'nın askeri varlığını azaltmasını istiyor.

Moskova, ABD gemilerinin "kendi iyilikleri için" Kırım'dan uzak durmasını istemişti ve Rusya'yı provoke etmeye yönelik bir adım olduğunu ifade etmişti.