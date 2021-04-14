ABD, Karadeniz’e savaş gemisi göndermekten vazgeçti
ABD, daha önce Ukrayna’ya destek için Karadeniz’e göndereceğini açıkladığı gemilerin geçişini iptal etti.
ABD, daha önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca iki savaş gemisinin Karadeniz’e geçeceğine dair Türkiye’ye bildirimde bulunmuş, savaş gemilerinin 14 ve 15 Nisan’da Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılacağı açıklanmıştı.
Türk diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre ABD, Türkiye’ye geçişin iptal edildiğini bildirdi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Türkiye’ye yaptığı bildirime göre daha önce açıklanan iki savaş gemisinin geçişi iptal edildi. Savaş gemilerinin geçişlerinin iptalinin, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
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