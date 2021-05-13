ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu
Adana'da ABD Konsolosluğu önüne, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsrail’i protesto etmek için kanlı oyuncak bebekler bırakıldı.
İsrail'in, Filistinli sivillere yönelik Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs’te düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.
İsrail’in saldırılarını kınamak için Adana ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, ellerinde ABD karşıtı dövizlerle Filistin lehinde slogan attı.
Grup adına konuşan Fevziye Şenoğlu, İsrail’in saldırılarını kınadı. Daha sonra grup, ABD Konsolosluğu önüne kanlı oyuncak bebekler bıraktı.
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