Filistin-İsrail çatışması: İsrail ordusundan Arap nüfuslu kentlere ek 10 bölük asker
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve orta kesimlerine hava saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkedeki Yahudiler ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelere takviye için sınır polisi konuşlandırdı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
Filistin Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'si çocuk, 7'sinin de kadın olmak üzere 83'e yükseldi. Yaralı sayısının da 487'ye ulaştığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam Kapısı'nda yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İSRAİL VATANDAŞI 374 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail polisi gece saatlerinde, Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere Arap kent ve beldelerinde operasyon düzenledi.
Haberde, İsrail polislerinin, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’teki saldırı protestolarına katılan 374 İsrail vatandaşı Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Bu operasyonun daha önce benzeri görülmemiş bir tutuklama dalgası olduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail’e bağlı Filistin kent ve kasabalarında fanatik Yahudi saldırılarının arttığı ve 1948 topraklarındaki Filistin varlığına karşı İsrail medyasında da kışkırtma kampanyasının ivme kazandığı vurgulandı.
ARAP NÜFUSLU KENTLERE EK 10 BÖLÜK ASKER
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz’ın ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır muhafız (sayısı belirtilmiyor) bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığı belirtildi.
Haberde, Gantz'ın, “Aşırılık yanlısı ırk bazlı bir şiddet sürecin karşı olağanüstü haldeyiz” sözüne yer verildi.
RİVLİN’DEN AÇIKLAMA
Rivlin, pek çok kentte İsrailli Yahudiler ile İsrail vatandaşı Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulunmuştu.
İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Tel Aviv’e bağlı Bat Yam ve Akka gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.
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