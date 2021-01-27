ABD Merkez Kuvvetler Komutanı WSJ’ye konuştu: 'İran saldırısına karşı' yeni üs arayışındayız

27 Ocak 2021 Çarşamba, 17:42

WSJ gazetesine demeç veren McKenzie, personelin ve ağır askeri ekipmanın aktarılabileceği yeni üsler için yer baktıklarını söyledi. McKenzie, bu üslerin İran'ın olası bir saldırısı sonrasında Katar ve Kuveyt'teki üslere alternatif olabileceğini belirtti.

Üs arayışının askeri bir yığınak niteliği taşımadığını ancak İran'ın saldırı ihtimaline karşı personelin, uçakların ve her türlü askeri ekipmanın taşınması için seçenek olarak yapıldığını savunan McKenzie, Suud içinde başka üsse nakliye tatbikatları gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

'İRAN KİLİT FAKTÖR OLMAYI SÜRDÜRECEK'

Joe Biden yönetimi, Suudi Arabistan'a özellikle insan hakları başlığında daha sert bir tutum takınacağını söylemesine rağmen gazetede açıklamalarına yer verilen ABD yetkililerine göre, İran tehdidi iki ülke arasındaki kilit faktör olmayı sürdürecek.

Biden'ın yemin töreni öncesinde İran'ın, Irak veya bölgedeki diğer noktalarda bir saldırı düzenlememesinin, Washington cephesinde bir rahatlama sağladığı haberde aktarıldı.

'SERT ÖNLEMLERE HAZIRLANACAK'

ABD'li askeri yetkililer, Suudi Arabistan, diğer Amerikan müttefikleri ya da bölgedeki ABD güçlerine yönelik olası İran saldırısı halinde bu ülkeyle çatışmaya hazırlanmak için ABD'nin sert önlemler almaya hazırlanacağını savundu.

Yetkililer, olası bir tehdidin Biden yönetiminin bölgeye ilişkin yeni siyasetinde belirli olabileceği ve "Orta Doğu'da askeri ve diplomatik yeni bir sayfa" arzusuna ket vurabileceği değerlendirmesinde bulundu.