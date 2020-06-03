ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'ı kızdıracak açıklama
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi.
Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.
ABD Başkanı Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söylemişti.
CNN’e konuşan Bazı Pentagon yetkilileri ise eyaletlerin valilerinden bu yönde bir talep gelmediği sürece aktif askerleri bölgelere göndermeyeceklerini açıklarken, bir yetkili, “Yerel güvenlik güçlerinin göreve devam etmesi yönünde güçlü bir istek var” demişti.
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