ABD Senatosu’ndan Biden’a “Türkiye mektubu”:"Baskı yapın"
ABD Senatosu’ndan senatörler Başkan Joe Biden’a bir mektup yazdı. Mektupta AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeler yer aldı.
ABD’de göreve başlayan Joe Biden’a, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti senatörlerinden mektup gönderildi. Toplamda 100 senatörden 50’den fazlasının imzaladığı mektupta, Joe Biden'ın Türkiye'ye insan haklarının korunması konusunda baskı yapması istendi.
Reuters'ta yer alan habere göre, senatörler tarafından, “Erdoğan'ın muhalifleri ötekileştirdiği, kritik medyayı susturduğu, gazetecileri tutuklattığı ve bağımsız yargıçları uzaklaştırdığı” ifade edildi.
Mektupta,"Sizden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin yurtiçi ve yurtdışındaki muhaliflere yönelik baskıları sona erdirmeleri, siyasi tutukluları ve düşünce suçu nedeniyle tutuklu bulunanları serbest bırakması ve baskıcı rejim çizgisinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulamanızı istiyoruz" denildi.
Reuters haber ajansı haberinde “Biden'ın Türkiye'ye karşı insan hakları konusunda daha sert bir tutum izlemesi bekleniyor” ifadesini kullandı.
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