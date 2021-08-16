ABD, Taliban'la anlaştığını doğruladı
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General McKenzie'nin Katar'ın başkenti Doha'da geçen pazar günü Taliban lideriyle 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü haberleri doğrulandı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin, pazar günü Doha'da, Taliban liderleriyle "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi.
Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li savunma yetkilisi, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin, Taliban liderleriyle doğrudan görüştüğüne ilişkin haberleri doğruladı.
YETKİLİ DOĞRULADI
Yetkili, Katar'ın başkenti Doha'da, pazar günü McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze bir görüşme yaptığını ve görüşmede, Taliban'dan "ABD'nin tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediğini açıkladı.
"UZLAŞMAYA VARILDI"
Yetkili ayrıca söz konusu tahliye sürecinin müdahalesiz bir şekilde gerçekleşebilmesi noktasında McKenzie'nin Taliban ile bir "çatışmasızlık mekanizması" konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti.
"AMERİKAN ASKERLERİNE SALDIRI OLURSA..."
McKenzie'nin, Taliban liderlerine "Amerikan askerlerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini" ilettiğini kaydeden yetkili, ABD'li Generalin, Kabil Havalimanı'nın korunacağını da dile getirdiğini söyledi.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze görüştüğü ve diğer ABD'li yetkililerin de Taliban'dan "tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediği iddiaları yer almıştı.
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