ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesini yorumladı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşme için bir açıklamada bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.
"BAŞKAN BİDEN ERDOĞAN'I ÇOK İYİ BİLİYOR"
Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.
Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
İlgili Haberler
- Biden Washington Post’a yazdı: Putin ile yapacağı görüşme öncesinde kritik açıklama
- Metiner'den Biden ile görüşme öncesinde Erdoğan'a 'helalleşme' çağrısı
- Erdoğan ve Biden için çözüm platformu: NATO
- Çavuşoğlu: Biden, Erdoğan'a 'Yakın çalışma arzumuz var' dedi
- Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD’den Türkiye’ye hangi mesajlar veriliyor?
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi