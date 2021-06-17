ABD ve Avusturalya'da internet kesintileri: Dev şirketler faaliyetlerini durdurdu

17 Haziran 2021 Perşembe, 10:23

ABD ve Avusturalya'da bugün gerçekleşen benzer internet kesintileri iki ülkenin de önde gelen şirketlerinde faaliyetlerin durdurulmasına neden oldu.

ABD'deki sitelerde yaşanan erişim sıkıntılarını raporlayan Downdetector, binden fazla kullanıcının Southwest Airlines'ın sitesine erişmekte sıkıntı yaşandığını bildirirken bu rakam Delta Air Lines için 400 seviyesindeydi. Diğer iki hava yolu için yapılan bildirim ise 300 seviyesinde.

Bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir hata nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Southwest dün neredeyse 300 uçuşu iptal ederken, 500'den fazla uçuşu da bir gün ertelemişti.

ÜLKENİN BÜYÜK BANKALARI ETKİLENDİ

Avustralya'nın Virgin Australia hava yol ve ülkenin büyük bankaları sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada internet sitelerine erişimde kesintiler yaşandığını söyledi.

Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında Commonwealth Bank , Westpac ve ANZ gibi bankalar yer alıyor.

Sydney Morning Herald'ın haberinde birçok bankanın kesintinin nedenini bulmakta zorlandığı ve bu durumun internet bankacılığını ve mobil uygulamalara erişimde sıkıntılara yol açtığı ifade edildi.