ABD ve İsveç’ten Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi: “Büyük hayal kırıklığı”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ABD ve İsveç tepki gösterdi.
Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz gün resmen sona erdi. Sözleşmenin fesih kararı AKP’li Cumhurbaşkanı’nın kararnamesiyle alınmıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden Türkiye'nin çekilme kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Linde paylaşımında “İsveç, sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. İsveç Dışişleri Bakanı’nın Twitter’daki ifadeleri şu şekilde:
“Ne yazık ki Türkiye, kadına yönelik şiddeti, önleme, koruma ve kovuşturma amacıyla yasal olarak bağlayıcı araçlarla ele alan İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor. İsveç, sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecektir.”
ABD: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının "büyük hayal kırıklığı" yarattığını ifade etmişti.
Price, bu adımın kadına karşı şiddeti sona erdirmek için atılan uluslararası çabalara zarar vereceğini söylemişti.
Geçtiğimiz gün kadın ve LGBTİ+ örgütleri yurdun dört bir yanında sözleşmeden çekilme kararını protesto etmişti.
Fotoğraf: Reuters
Video Haberler
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
- Skandal görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
- Beylikdüzü’ndeki skandal görüntüye ceza yağdı
- TEM’deki zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü
- İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı
En Çok Okunan Haberler
- Bugün 4'üncü zam haberi geldi
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Erdoğan'ın şansı kalmadı, her durumda kaybediyor!
- Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı
- Yakın akrabasından Erdoğan ve AKP'ye sert sözler!
- Peker'in ismini vermediği kişi adliyede kimi işaret etti
- Kartal Tibet yaşamını yitirdi
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!