ABD ve İsveç’ten Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi: “Büyük hayal kırıklığı”

02 Temmuz 2021 Cuma, 15:37

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz gün resmen sona erdi. Sözleşmenin fesih kararı AKP’li Cumhurbaşkanı’nın kararnamesiyle alınmıştı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden Türkiye'nin çekilme kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Linde paylaşımında “İsveç, sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi. İsveç Dışişleri Bakanı’nın Twitter’daki ifadeleri şu şekilde:

“Ne yazık ki Türkiye, kadına yönelik şiddeti, önleme, koruma ve kovuşturma amacıyla yasal olarak bağlayıcı araçlarla ele alan İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor. İsveç, sözleşmenin uygulanması için çalışmaya devam edecektir.”

ABD: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının "büyük hayal kırıklığı" yarattığını ifade etmişti.

Price, bu adımın kadına karşı şiddeti sona erdirmek için atılan uluslararası çabalara zarar vereceğini söylemişti.

Geçtiğimiz gün kadın ve LGBTİ+ örgütleri yurdun dört bir yanında sözleşmeden çekilme kararını protesto etmişti.

Fotoğraf: Reuters