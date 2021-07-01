Kadınlar yurdun dört bir yanında İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto etti

01 Temmuz 2021 Perşembe, 21:48

Kadınlar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını yurdun dört bir yanında düzenlediği eylemlerle protesto etti. İzmir'de, İstanbul Sözleşmesi’nin feshini protesto etmek için toplanan kadınlar, polis engeli ile karşılaştı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürümek isteyen kadınlara izin vermeyen polis, protestoyu ara sokaklara taşımak isteyen bazı kadınlara biber gazı sıktı. Müdahale zaman zaman sertleşirken, bazı eylemciler kısa süreli fenalık geçirdi.

Daha sonra kademe kademe dağılan kadınlar, bir süre sonra Alsancak Vapur İskelesi önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Açıklamada "İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararını tanımıyoruz" denildi.

ANKARA: "HAYATI DURDURUYORUZ"

Protesto noktalarından bir diğeri ise Ankara oldu. Kadın örgütlerinin çağrısı ile Sakarya Caddesi’nde yapılan eylemde, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Hayatı durduruyoruz” pankartı ve öldürülen kadınların fotoğrafları taşındı. Eylemde yapılan ortak açıklama şöyle:

“AKP iktidarı kendisine karşı çıkan herkesi terörize ediyor, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele eden tüm kesimleri kriminalize etmeye çalışıyor. Yalnızca 2 hafta önce HDP binasına gerçekleştirilen saldırıda kaybettiğimiz Deniz Poyraz, kişisel nedenlerle değil AKP'nin her geçen gün artan kriminalize edici politikalarından alınan cesaretle katledildi. Kadın mücadelesinden tanıdığımız Deniz Poyraz isyanımızdır.

Denizli'de İstanbul Sözleşmesi eylemine katıldıkları için gözaltına alınan 3 İranlı mülteci de sınır dışı edilmek istendi. Kadın mücadelesinin baskısıyla sınır dışı edilmeleri engellendi ancak 3 göçmen kadın arkadaşımız başka şehirlere sürgün edilerek cezalandırıldı.

Kadınlar pandemi süreci de fırsat bilinerek ev içine hapsedildi, ev içi emekleri katmerlendi, kadın yoksulluğu katlandı ve kadına yönelik ev içi şiddet arttı. Yaşadığımız her türlü şiddete ve baskıya karşı sokaklara çıktığımızda ise karşımızda polis şiddetini görüyorduk. Ankara emniyeti her geçen gün biz kadınlara yönelik fiziksel şiddetini arttırıyor. Bizler anayasal hakkımızı kullanıyoruz, onlar suç işliyor. Ankara Emniyeti, Ankara sokaklarında sistematik ve yapısal bir biçimde suç işliyor.

“BEDEL ÖDERİZ, YAŞAM HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ

Yaşam haklarımız için nasıl bedeller verdiysek, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması için nasıl bedeller verdiysek, sözleşmenin uygulanması için nasıl bedeller verdiysek, sözleşmenin yürürlükte kalması içinde bedeller ödemeye hazırız. Bizler en meşru hakkımız olan yaşam hakkımızı savunuyoruz.”

İstanbul'da ise yürümek isteyen kadınlara polis biber gazlı müdahalede bulundu.

ANKA/Reuters