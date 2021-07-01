İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi protesto eden kadınlar: 'Kararı geri çek sözleşmeyi uygula'

01 Temmuz 2021 Perşembe, 19:03

Fotoğraf ve videolar: Kübra Köklü

Kadınlar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını yurdun dört bir yanında düzenlediği eylemlerle protesto etti. Çok sayıda kadın örgütünün yer aldığı İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanya Grubunun çağrısıyla Taksim Tünel’de bir araya gelen kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi bizim. Kararı geri çek sözleşmeyi uygula” dedi.

Kadın buluşması öncesi Taksim Tünel’de çok sayıda polis hazır bulundu. Tünel barikatlarla çevrildi. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadın cinayetleri politiktir” slogan atan kadınlar, ellerinde “Sarayınızı başınıza yıkacağız”, “İstanbul Sözleşmesi bizimdir” ve “Kadınlar özgürlük için isyanda” dövizlerini taşıdı. HDP Milletvekilleri Oya Ersoy ve Züleyha Gülüm'ün yanı sıra TİP Milletvekili Sera Kadıgil'de katılım gösterdi. Kadınların önüne çekilen polis barikatı çekildi.

Taksim Tünel’de bir araya gelen kadınlar hep bir ağızdan "Haklarımızdan, hayatlarımızdan, İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz" diye haykırdıhttps://t.co/QZcKj3bUCI pic.twitter.com/LRNaxuVZPd — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 1, 2021

‘EYLEM PLANI TAMAMEN YALAN’

“İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz bizim için bitmedi” yazılı pankartın önünde grup adına yapılan açıklamada, “Haklarımızı bu sokaklarda kazandık. Bizim için bitmedi. Yeniden haklarımızı geri kazanacağız. Sözleşmeyi yeniden kazanacağız. O sözleşmeyi uygulatmadan mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı yok hükmündedir. Bugün devlet İstanbul Sözleşmesi’den çekilerek ‘kadınları dövebilirsiniz’ dedi. İstismarcıları serbest bırakıyorlar. Ancak gökkuşağını yasaklıyor. LGBTİ haklarından vazgeçmiyoruz. Bugünkü açılan eylem planı tamamen yalan. İnanmıyoruz size. Eşitlik olmadan adalet olmaz” denildi.

Eylemden bazı görüntüler şöyle: