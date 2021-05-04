ABD yönetimi Azerbaycan'a yönelik askeri yardımlarla ilgili kararını Kongreye bildirdi
ABD Başkanı Joe Biden Kongreye, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a askeri yardımların engellenmesine yönelik kısıtlamalara getirilen muafiyetin uzatıldığı yönünde bildirimde bulundu.
ABD merkezli haber sitesi The Hill, Biden yönetiminin 26 Nisan'da Kongreye, ABD'nin Azerbaycan'a askeri yardımları konusunda gönderdiği bildirimi yayımladı.
Bu bildirimle birlikte Biden, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a askeri yardımların engellenmesine yönelik kısıtlamalara getirilen muafiyeti uzattığını Kongreye iletti.
DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN ONAYLADI
Söz konusu bildirimde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Azerbaycan'a yönelik yardımların Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışçıl bir çözüm için müzakere çabalarını baltalamayacağını ya da Ermenistan'a yönelik saldırı amacıyla kullanılmayacağını tasdik ediyorum" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Blinken, ABD'nin Azerbaycan'a yönelik yardımlarının uluslararası terörle mücadele ve Azerbaycan'ın sınır güvenliği için de önem teşkil ettiğini belirtti.
Azerbaycan'a askeri yardım kısıtlamalarına yönelik muafiyet, 2002'den bu yana her yıl, Özgürlük Destekleme Kanunu'nun 907. maddesine dayanılarak uzatılıyor. Bu maddede, ABD Dışişleri Bakanı'nın, yardımların bölgede çatışmaya yol açmayacağını onaylaması durumunda, Azerbaycan'a askeri destek vermesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.
Öte yandan Biden'ın bu kararı, ABD'deki Ermeni toplumundan tepki çekti.
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