ABD, Yunanistan’dan sonra Türkiye ile tatbikat yapacak

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ABD unsurlarıyla Doğu Akdeniz’de “ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik” kapsamlı eğitimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda TCG Gemlik firkateyni, dün Rodos’un güneyinde ABD’nin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi görev grubuyla bir araya gelerek faaliyetlerine başladı. TCG Gemlik, USS Eisenhower görev grubunda bir süre seyir gerçekleştirecek. Ardından yarın Doğu Akdeniz’de TSK ve ABD arasında genişletilmiş eğitimler yapılacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutan-lığı’na bağlı firkateynler ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş uçaklarının katılımıyla USS Eisenhower uçak gemisi görev grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri düzenlenecek. Rotası Süveyş Kanalı olan USS Eisenhower görev grubu, geçen hafta da Yunanistan’la benzer geçiş eğitimleri gerçekleştirmişti. USS Eisenhower gemisine eşlik eden diğer firkateynler ve ABD’nin F-18 tipi savaş uçakları, Yunanistan’a ait firkateyn, denizaltı ve F-16 uçaklarıyla geçiş eğitimi yapmış, eğitime ilişkin fotoğraflar 13 Mart’ta ABD ve Yunanistan tarafından paylaşılmıştı.

‘MÜTTEFİKLİĞİN GEREĞİ’

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Koramiral Kadir Sağdıç, ‘PASSEX’ adı verilen bu tür geçiş eğitimlerinin NATO müttefikleri arasında sürekli olarak yapıldığını belirtti. “ABD görev grubu, Doğu Akdeniz sularında bulunuyor. ABD ve Türkiye, iki NATO müttefiki. İki ülke arasında çok önceden planlı olmasa da bu tür geçiş eğitimleri yapılır. ABD’nin gemilerinin bölgede bulunduğu esnada Türk gemileri de aynı sulardaysa kısa süreli bildirimle bu bir eğitim fırsatına dönüştürülür. Şu anda da böyle bir durum yaşanıyor, bu ilk defa yaşanan bir şey değil, hep olur” dedi.

İki ülke arasında yapılan askeri eğitimin özel bir anlamı olduğunu düşünmediğini söyleyen Sağdıç şu görüşlerini dile getirdi: “Bu, birdenbire ABD-Türkiye ilişkilerinin sorunsuz devam edeceği anlamına gelmez ama sorunların artacağı anlamına da gelmez. Buna özel bir anlam yüklemeye gerek yok. Türkiye, eğitim fırsatı talebinde bulunduğunda ABD ‘İyi olurdu ama çok meşgulüz, bir dahaki sefere’ dese normal olmazdı, fakat onu dememişler. Dolayısıyla ilişkileri kısmen normal sürdürmek istiyorlar ama bu, tüm Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ABD’nin Türkiye’nin politikalarını onayladığı anlamına gelmez. İki müttefikin ilişkilerini bir ölçüde normal sürdürdüğü anlamına gelir.”