ABD’de 18 aylık bir bebek yanlışlıkla kuzenini öldürdü

23 Ocak 2021 Cumartesi, 12:40

Bireysel silahlanmanın artış gösterdiği ABD’de 18 aylık bir bebek yanlışlıkla kuzenini vurdu. The Detroit Free Press'in haberine göre, çarşamba günü sabah 09.30 sularında bir çocuğun vurulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Michigan eyaletine bağlı Detroit'teki eve ulaşan memurlar, 5 yaşındaki çocuğun boynundan vurulduğunu gördü. Hastaneye götürülen çocuk kurtulamadı.

Silaha sahip olduğu düşünülen baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EVDE BIRAKILAN SİLAH

Polis, 18 aylık bir erkek çocuğunun evde başıboş bir silah bularak yanlışlıkla kuzenini vurduğunu söyledi. Olay anında kurbanın 27 yaşındaki babası, çocukların büyükannesi ve bir yaşındaki bir kız çocuğunun daha evde olduğu bildirildi.

GÜVENLİK SAĞLANAMADI

Polis Şefi Tiffany Stewart, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün kentimiz için üzücü bir gün. Detroit kentinde silah güvenliği sağlanmadığı için bir çocuğu daha kaybettik. Bunun önüne geçmek kesinlikle mümkündü.”

Diğer yandan ABD'de Joe Biden yönetimi göreve başlamadan önce silah kontrolü konusunda daha sıkı önlemler alacağını belirtmiş, bu da ateşli silah satışlarını artırmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe