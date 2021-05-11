ABD'de 44 eyalet başsavcısından Facebook'a çağrı: Çocuk Instagram'ından vazgeçin

11 Mayıs 2021 Salı, 15:26

ABD’de 44 eyalet başsavcısı Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e mektup yazarak çocuklar için Instagram planından vazgeçmesini istedi.

Sosyal medya devi fotoğraf paylaşma uygulamasının 13 yaş altı çocuklara özel bir sürümünü hayata geçirmeyi düşündüğünü kabul etmişti.

Bu yaşın altındakilerin Facebook ürünlerini kullanması yasak olsa da şirket birçok çocuğun erişim elde etmek için yaşları hakkında yalan söylediğini belirtti.

Pazartesi günü, eyalet başsavcıları kaleme aldıkları mektupta önerilen platformun çocuklara zarar verebileceği konusunda Zuckerberg'i uyardı ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri dile getirdi.

Teksas, New York ve Kaliforniya eyalet başsavcılarının da imzaladığı mektup, sosyal medyanın çocukları kişisel görünümleri ve sosyal statüleri konusunda endişelenmeye ittiği uyarısında bulunuyor.

Mektupta "Sosyal medya kullanımı, sosyal medya hesabına sahip olmanın zorluklarını aşacak donanıma sahip olmayan çocukların sağlığı ve refahı için zararlı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Zuckerberg marttaki bir kongre duruşmasında planlar hakkında konuşmuş ve sosyal medyanın gençlerin arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurması için iyi bir yol olduğunu savunmuştu.

Fakat başsavcılar yazdıkları mektupta bu argümana karşı çıktı.

Mektupta "Küçük çocukların aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri daha güvenli pek çok yol var" ifadelerine yer verildi.

Bir Facebook sözcüsü şirketin Instagram'ın çocuk sürümünü geliştirirken kanun koyucular ve düzenleyicilerle birlikte çalışacağını söyledi.

Sözcü "Geliştirdiğimiz her deneyimin çocukların güvenliğine ve mahremiyetine öncelik vermesi gerektiği konusunda hemfikiriz ve bunu şekillendirmek için çocuk gelişimi, çocuk güvenliği, akıl sağlığı ve mahremiyet uzmanlarına danışacağız" dedi.

Sözcü, çocuk sürümünün henüz erken planlama aşamalarında olduğunu ekledi.

Facebook daha önce sürümün reklam içermeyeceğini söylemişti.