ABD'de 44 eyalet başsavcısından Facebook'a çağrı: Çocuk Instagram'ından vazgeçin
Sosyal medya devi Facebook, 13 yaşından küçük çocuklar için fotoğraf paylaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Uygulama hayata geçirilmeden ABD'den tepkiler yükselmeye başladı. Eyalet başsavcıları, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e mektup yazarak duruma tepki gösterdi.
ABD’de 44 eyalet başsavcısı
Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'e mektup yazarak çocuklar için Instagram
planından vazgeçmesini istedi.
Sosyal medya devi fotoğraf
paylaşma uygulamasının 13 yaş altı çocuklara özel bir sürümünü hayata geçirmeyi
düşündüğünü kabul etmişti.
Bu yaşın altındakilerin Facebook
ürünlerini kullanması yasak olsa da şirket birçok çocuğun erişim elde etmek
için yaşları hakkında yalan söylediğini belirtti.
Pazartesi günü, eyalet
başsavcıları kaleme aldıkları mektupta önerilen platformun çocuklara zarar
verebileceği konusunda Zuckerberg'i uyardı ve sosyal medyanın çocuklar
üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri dile getirdi.
Teksas, New York ve Kaliforniya
eyalet başsavcılarının da imzaladığı mektup, sosyal medyanın çocukları kişisel
görünümleri ve sosyal statüleri konusunda endişelenmeye ittiği uyarısında
bulunuyor.
Mektupta "Sosyal medya
kullanımı, sosyal medya hesabına sahip olmanın zorluklarını aşacak donanıma
sahip olmayan çocukların sağlığı ve refahı için zararlı olabilir"
ifadeleri kullanıldı.
Zuckerberg marttaki bir kongre
duruşmasında planlar hakkında konuşmuş ve sosyal medyanın gençlerin arkadaşları
ve aileleriyle bağlantı kurması için iyi bir yol olduğunu savunmuştu.
Fakat başsavcılar yazdıkları mektupta
bu argümana karşı çıktı.
Mektupta "Küçük çocukların
aileleri ve arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri daha güvenli pek çok yol
var" ifadelerine yer verildi.
Bir Facebook sözcüsü şirketin
Instagram'ın çocuk sürümünü geliştirirken kanun koyucular ve düzenleyicilerle
birlikte çalışacağını söyledi.
Sözcü "Geliştirdiğimiz her
deneyimin çocukların güvenliğine ve mahremiyetine öncelik vermesi gerektiği
konusunda hemfikiriz ve bunu şekillendirmek için çocuk gelişimi, çocuk
güvenliği, akıl sağlığı ve mahremiyet uzmanlarına danışacağız" dedi.
Sözcü, çocuk sürümünün henüz
erken planlama aşamalarında olduğunu ekledi.
Facebook daha önce sürümün reklam içermeyeceğini söylemişti.
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