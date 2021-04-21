Instagram'dan çevrim içi tacizle mücadele için yeni özellik
Instagram, rahatsız edici kelimeleri, cümleleri ve emojileri süzgeçten geçirerek, kullanıcıların olası taciz içeren mesajları görüntülemesini engelleyen yeni bir uygulama özelliği başlatıyor.
Facebook’un bünyesindeki görsel paylaşım mecrası olan Instragram, nefret söylemi ve çevrim içi tacizle mücadele için yeni adımlar attığını duyurdu.
Şirket, bugün yaptığı açıklamada, taciz içeren "doğrudan mesajlar" (direct mesaages) için yeni bir süzgeç (filtre) seçeneğinin yanı sıra, kullanıcılar tarafından engellenen kişilerin yeni hesaplar üzerinden atlatıp onlarla iletişim kurmasını zorlaştıracak yeni özellliğini duyurdu.
Instagram'da gizlilik ayarlarında etkinleştirilebilen süzgeç, kullanıcılar tarafından mesaj isteklerinde engellemek veya almaktan kaçınmak istedikleri kelimeleri, cümleleri ve emojileri içerecek şekilde özelleştirilebiliyor.
Reuters’ın aktardığı habere göre, Instagram, kullanıcıların gizli bir istekler dosyasında sıralanacak mesajları bildirmek, silmek veya açmak için kendi takdirlerini kullanabileceklerini söyledi.
Özellik, gelen kutusu için değil yalnızca doğrudan mesaj istekleri için geçerli olacak.
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