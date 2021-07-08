ABD'de aşı piyangosundan rekor ödül!

08 Temmuz 2021 Perşembe, 14:26

Mayıs ayında Colorado Eyaleti'nin Valisi Jared Polis’in duyurduğu ve sadece koronavirüs aşısı olanların kazanabildiği, aşı olmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen çekilişin sonuçları belli oldu.

ÇOCUKLARI İÇİN KULLANACAK

1 milyon dolar değerindeki piyangoyu, 4 çocuk annesi Heidi Russell kazandı. ABD merkezli yayın kuruluşu CBS’ye konuşan Russell, “Bu ödül dört çocuğun yetiştirilmesine çok yardımcı olacak... Ama aynı zamanda bu paranın sayesinde başkalarına da yardım edeceğimi umuyorum" dedi.

Eyalete tahsis edilen federal fonlardan sağlanan miktarın bir kısmının da ailenin kızlarından birinin üniversite okuyabilmesi için kullanılacağı belirtildi.