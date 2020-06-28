ABD’de Atatürk büstüne ırkçı saldırı

28 Haziran 2020 Pazar, 20:05

ABD’de, siyah George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ırkçılığa karşı eylemler başlarken, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerdeki eylemlerde kölelik ve sömürgecilik geçmişinin sembolleri olarak görülen heykeler göstericilerin hedefi haline geldi. Hedef haline gelen, yıkılan ya da kaldırılan heykeller arasında ise eski ABD başkanları ve başkan yardımcıları da yer alıyor. ABD’de devam eden eylemler sırasında Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün büstüne, üzerinde “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumluyum” yazılı pankart asıldı. 1914-1923 arasında Anadolu’da Yunanlara karşı sistematik bir soykırım uygulandığını iddia eden “Yunan Soykırımı Merkezi”, söz konusu pankartın yer aldığı fotoğrafı paylaşırken, pankartın, “ailesi 1922'de İzmir’de öldürülen bir kişi tarafından yerleştirildiği ve soykırımdan sorumlu bir lidere karşı barışçıl bir protesto olduğu” öne sürüldü. Paylaşımda ise Prof. Dr. Ronald Münch’in, 13 Kasım 2008'de Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda kullandığı “Atatürk hala hayatta olsaydı savaş suçları nedeniyle yargılanması gerekirdi” sözleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın ardından Münch hakkında soruşturma başlatmıştı.

TEKİN’DEN TEPKİ

Söz konusu saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Washington'da bulunan Atatürk heykeline saldırıda bulunan ‘Yunan Soykırımı Merkezi’ni kınıyorum. Halklar arasında kin ve düşmanlık yaratma amacı taşıyan ve cehaletten beslenen bu vandallığı lanetliyorum. Kendi vatanımızda hür ve bağımsız yaşama mücadelemiz sonsuza kadar sürecek. 19 Mayıs 1919'a ‘Soykırımın Başladığı Gün’ diyen bu sapkın zihniyet bilmeli ki Mustafa Kemal öncülüğünde milletimiz işgale, tutsaklığa karşı yaşama hakkı için mücadele etti. Venizelos'un Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği Atatürk özgürlüğün timsalidir” ifadelerini kullandı.