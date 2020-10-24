ABD’de bir siyah daha polis tarafından öldürüldü!
ABD'de Kaliforniya eyaletinde yeni bir George Floyd vakası yaşandı. Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen siyah yurttaşı, polis tarafından vurularak öldürüldü.
ABD'de yaşanan üçüncü George Floyd vakasının görüntüleri ülkede infial yarattı. ABD'de bu kez de Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde yaşanan başka bir polis şiddeti sonucu ölüm vakasının görüntüleri yayınlandı. Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde bir içki dükkânının önünde, polis, yerel saatle 11.30 civarlarında bir kişinin "rahatsızlık verdiği" ihbarını aldı.
Olay yerine gelen San Bernardino polisi, siyah bir kişinin otopark alanında arabaların üstüne atladığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti. İsmi açıklanmayan kişiyle bir süre boğuşan polis, şüpheliyi vurarak öldürdü.
PROTESTOLAR BAŞLADI
San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyah kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Çavuş John Echevarria "O yerin otoparkında araçların üzerine atlayan bir adam vardı. Şüpheli verilen emirleri yerine getirmeyi reddetti” diye konuştu. San Bernardino polisi, olayın kamera görüntülerini yayınladı. Olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.
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