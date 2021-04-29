ABD’de 'Bitcoin Fog’ kurucusu Sterlingov gözaltına alındı

29 Nisan 2021 Perşembe, 09:41

ABD, Bitcoin üzerinden yapılan yasal olmayan işlemler için mücadele ediyor. 'Bitcoin Fog' isimli aracı şirketin kurucusu Sterlingov, 2011'de başladığı yasa dışı faaliyeti süresince 1 milyon 200 bin adet Bitcoin'i aklamak ve lisanssız para transferleri yapmakla suçlandı.

'Bitcoin Fog' isimli aracı şirketin kurucusu Roman Sterlingov, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Rusya ve İsveç vatandaşlığı bulunan Sterlingov'un akladığı paraların işlem yapıldığı zamandaki değeri yaklaşık 336 milyon dolara denk geliyor.

Kullanıcılara paraların kaynağını gizleme imkânı tanıyan Bitcoin Fog, yasa dışı yollarla elde edilen paraların piyasaya sürülmesine yol açmıştı.

Kaynak: Sputnik