ABD'de Covid-19 salgınında çocuk vakaların sayısında rekor artış
ABD'de test yapılan çocuklar arasında, haftalık koronavirüs vaka sayılarının bir ay içinde 5 kattan fazla arttığı açıklandı.
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve Çocuk Hastaneleri Birliğinin (CHA) haftalık raporunda, geçen hafta 204 bin çocukta Covid-19'a rastlandığı duyuruldu.
Bu sayının 22 Temmuz haftasında yaklaşık 38 bin olduğuna dikkat çekilen raporda, 26 Ağustos haftasında Covid-19 tespit edilen çocuk sayısında bir önceki aya göre 5 kattan fazla artış görüldüğü vurgulandı.
Covid-19 tespit edilen çocuk sayısının iki haftadır 2020-2021 kışındaki dalganın da üzerinde seyrettiğine işaret edilen raporda, salgının başından bu yana teşhis konulan çocuk sayısı 4,8 milyona yaklaşırken, toplam vakaların yüzde 14,8'ini çocukların oluşturduğu belirtildi.
Raporda, hastaneye yatırılan çocukların oranının ise eyaletlere göre toplam vakaların yüzde 0,1'i ile 1,9'u arasında değiştiği bildirildi.
AAP, çocukların Covid-19 nedeniyle şiddetli hastalanma ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu belirtirken, virüsün çocuklarda yol açabileceği daha uzun vadeli sağlık problemleri ile salgın nedeniyle ortaya çıkan duygusal ve zihinsel sorunlar konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Geçen hafta çocuk vakaların sayısının bir ay öncesine göre 4 kattan fazla arttığı bildirilmişti.
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