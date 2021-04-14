ABD'de Daunte Wright’ı öldüren polis istifa etti
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyah genci vurarak ölümüne neden olan polis memuru Kim Potter ile polis şefi Tim Gannon'un istifa ettiği belirtildi.
ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşındaki siyah yurttaş Daunte Wright'ı öldüren polis memuru Kim Potter ile polis şefi Tim Gannon istifa etti. 48 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Potter’ın istifa mektubunda, “Polis memuru olmanın ve topluma en iyi şekilde hizmet etmenin her dakikasını çok sevdim ancak toplum, polis teşkilatı ve memur arkadaşlarım için derhal istifa etmemin yararlı olduğuna inanıyorum" ifadeleri yer aldı.
Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott, basın toplantısında, Brooklyn Center Polis şefi Tim Gannon'un da görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Wright’ın ölümünden sonra Potter idari izne ayrılırken, polis şefi Gannon, olaydan sonra basına yaptığı açıklamada, Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullanması nedeniyle olayın trajik bir kaza sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.
Cinayeti protesto eden 40 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bahanesiyle gözaltına alınmıştı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İşte kilo vermeye engel olan 5 gıda...
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş