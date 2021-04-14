ABD'de Daunte Wright’ı öldüren polis istifa etti

14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:10

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşındaki siyah yurttaş Daunte Wright'ı öldüren polis memuru Kim Potter ile polis şefi Tim Gannon istifa etti. 48 yaşındaki 26 yıllık polis memuru Potter’ın istifa mektubunda, “Polis memuru olmanın ve topluma en iyi şekilde hizmet etmenin her dakikasını çok sevdim ancak toplum, polis teşkilatı ve memur arkadaşlarım için derhal istifa etmemin yararlı olduğuna inanıyorum" ifadeleri yer aldı.

Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott, basın toplantısında, Brooklyn Center Polis şefi Tim Gannon'un da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Wright’ın ölümünden sonra Potter idari izne ayrılırken, polis şefi Gannon, olaydan sonra basına yaptığı açıklamada, Potter’in gözaltı sırasında elektroşok tabancası yerine yanlışlıkla normal silahını kullanması nedeniyle olayın trajik bir kaza sonucu gerçekleştiğini savunmuştu.

Cinayeti protesto eden 40 kişi, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği bahanesiyle gözaltına alınmıştı.