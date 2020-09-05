ABD’de dezenfektan kullandıktan sonra mum yakan kadının vücudu alev aldı

ABD’de bir kadın el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektandaki alkolün etkisiyle yandı.

DHA
05 Eylül 2020 Cumartesi, 14:46
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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Kate Wise, el dezenfektanı kullandıktan sonra mum yaktığı sırada dezenfektanın içindeki alkolün etkisiyle tüm vücudu alev aldı.

Olayın 5 saniye içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Wise, perşembe gününe kadar yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Uzmanlar içinde alkol bulunduran çoğu dezenfektanın yanıcı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.


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