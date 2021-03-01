ABD’de ‘harika çocuk’ seçilen Mutlay Sayan kimdir?

01 Mart 2021 Pazartesi, 15:08

Fotoğraf: Mutlay Sayan Instagram

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve ardından tüm maddi zorlukları aşıp önemli başarılara imza atan Mutlay Sayan, dünyanın takdir ettiği Türk isimler arasında yer alıyor. Yüzde yüz bursla ABD‘ye okumaya giden ve onkoloji alanında önemli çalışmalar yapan Sayan, ABD tarafından "harika çocuk" seçilmişti. Peki Mutlay Sayan kimdir?

MUTLAY SAYAN KİMDİR?

Mutlay Sayan, 1988 yılında Iğdır’ın küçük bir köyünde yoksul çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar Güneşli’ye yerleşti. Aİlesi göç ettiğinde Sayan henüz 11 yaşındaydı.

İstanbul Güneşli'ye taşındıktan sonra tekstil atölyesinde ailesine yardımcı oluyordu. Bir gün bir öğretmeni sayesinde okul hayatına tutunan Sayan, ilkokula ancak 13 yaşında başlayabildi. Liseyi ise birincilikle bitirdi.

YÜZDE 100 BURSLA ABD’YE GİTTİ

Mutlay, lisede bir matematik projesi geliştirdi ve bu proje ile birinciliği kazandı. Geliştirdiği proje ile Amerika'daki Vermont Üniversitesi'nde (University of Vermont) yüzde 100 burs kazandı. Orada kimya okudu.

Mutlay Sayan tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra asistan doktor olarak Rutgers Üniversitesi'nde Radyasyon Onkolojisi üzerinde çalıştı. Genç yaşında pek çok makale yayımlayan başarılı isim, "Wunderkind" unvanı aldı. Almanca olan bu sözcüğün anlamı Harika Çocuk'tur. Genç Türk doktoru Mutlay Sayan, 100 bin genç bilim insanı arasında harika çocuk seçilmiş oldu.

Okumak için Harvard’ı seçen ve orada da başarılı isimler arasında yer alan Dr. Mutlay Sayan, Radyayon onkolojisinde ihtisas yaptı. Amerika'da gösterdiği başarılarıyla da birincilikle üniversiteyi bitirdi.