ABD’de Kongresi’nde Biden’a Küba çağrısı

04 Mart 2021 Perşembe, 13:49

ABD Kongresi’nde 80 Demokrat Partili parlamenter Joe Biden’a Küba çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi üyelerinin ilettiği mektupta, Donald Trump döneminde Küba’ya uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulunulurken ülkeye yönelik yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısı yapıldı.

'KÜBA HALKINA BÜYÜK ZARAR'

Yaptırımların Küba halkına büyük zarar verdiği kaydedilen mektupta, "Stres içindeki Kübalı ailelere yardım edilebilir ve böylece daha yapıcı bir yaklaşım teşvik edilebilir" denildi. Ayrıca ABD Başkanı'nın Küba'ya yönelik seyahat ve para gönderme kısıtlamalarının da kaldırılması yönünde bir kararname yayımlaması istendi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, ABD'li parlamenterler, Trump'ın görevden ayrılmadan önce Küba'yı yeniden terörü destekleyen ülkeler listesine alma kararının da iptalini talep etti.

Trump döneminde ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticaret ambargosu daha da sıkılaşmış, bu durum Küba ekonomisinin büyük zarar görmesine yol açmıştı. Yaptırımlar nedeniyle sosyalist ülkede ciddi bir gıda ve ilaç sıkıntısı baş göstermişti.

Biden, başkanlık kampanyası sırasında Trump yönetiminin Küba'ya yönelik yaptırım politikasını geri alacağını belirtmişti.