ABD'de koronavirüs partisi: Bulaşana para veriyorlar

03 Temmuz 2020 Cuma, 07:34

ABD'de her geçen gün günlük vaka sayısında artışlar yaşanıyor. ABD’nin Alabama eyaletinde gençler corona virüs bulaştırma partileri yapıyor. Partiye hem virüs taşıyan hem de sağlıklı kişiler katılıyor. Partiden sonra virüse ilk yakalanan kişiye para ödülü veriliyor. Eyalet yetkilileri bu partileri doğruladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, gençlerin düzenledikleri partilere koronavirüs testi pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğlendiklerini ardından da koronavirüs testi yaptıklarını aktardı.

Testler sonucunda Covid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

Belediye Meclis Üyesi, Sonya McKinstry konuya ilişkin açıklamada bulundu. McKinstry başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” ifadelerini kullandı.

Gençlerinin düzenledikleri bu partinin "saçmalık" olduğunu söyleyen McKinstry, "Bunu bile bile yapıyorlar" dedi.