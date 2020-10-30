ABD'de Kovid-19 salgını vakalarında yeni rekor rakamlara ulaşıldı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı 9 milyonu geride bırakırken, günlük vaka sayısı son haftada 3 defa 80 binin üzerinde seyretti. Türklerin yoğun yaşadığı şehir Paterson'da salgın yüzünden "geceleri sokağa çıkma yasağı" kararı alındı
ABD başkanlık seçimlerine günler kala virüs vakaları hızla artıyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Wisconsin'de yoğun bakım yatakları tükenmek üzere, Orta Amerika'da yer alan eyalet yüzde 27,71 ile ülkenin en yüksek Kovid-19 pozitif vaka oranlarından birine sahip oldu.
ABD'de Kovid-19 salgının baş gösterdiği marttan bu yana pozitif vaka sayısı 9 milyonu geçerken, günlük vaka sayısı da salgının başlangıcından bu yana son haftada 3. defa 80 bin barajını aşarak rekor kırdı.
Minnesota, Kansas, Güney Dakota ve Ohio eyaletlerinde de salgında ilk günden bu yana en yüksek pozitif vaka rakamlara ulaşıldı.
Ohio Valisi Mike DeWine, "Virüs, eyaletin her tarafına hızla yayılıyor, saklanacak yer kalmadı." sözleriyle "tehlikeli gidişata" dikkati çekti.
Türklerin yoğun yaşadığı şehirde "sokağa çıkma yasağı"
Salgının ABD'de patlak verdiği ilk aylarda en çok etkilenen eyaletlerden New York ve New Jersey'de de vakaların hızla artması yüzünden eski yasaklar, tekrar uygulanmaya başlandı.
ABD'de, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 5. sırada bulunan New Jersey'nin bazı şehirlerinde zaruri olmayan iş yerleri için tekrar kapatma kararı alındı.
Eyaletin kuzey bölgesinde, Türk toplumunun ülkede en çok yaşadığı şehir olan Paterson'da da "geceleri sokağa çıkma yasağı" ilan edilirken, Vali Phill Murphy, eyaletteki virüs vakalarındaki hızlı yükselişin sebebinin ''evlerde yapılan partiler'' olduğunu belirtti.
New York'ta ise belediye yetkilileri, bir düğün ve doğum günü partisinde toplam 50 kişiye virüs bulaştığını, 300'den fazla kişin ise karantinaya alındığını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi