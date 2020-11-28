ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının ilk parti dağıtımına başlandı
United Havayolları, ABD'li ilaç firması Pfizer ile BioNTech ortaklığında koronavirüs karşı geliştirilen aşısının ilk partilerini soğutulmuş özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başlandığı açıklandı.
Pfizer BioNTech ortaklığı tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk partisi, dondurulmuş özel çantalarda ABD içinde dağıtımına başlandığı açıklandı. ABD medyasına konuşan yetkililer, United Havayolları tarafından ilk partilerini soğutulmuş özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başladığını açıkladı.
ANA MERKEZLERİ KALAMAZOO MİCHİGAN VE PUURS BELÇİKA
Yetkililer, söz konusu aşının FDA tarafından acil durum onayı verilinceye aşının ABD vatandaşlarına yapılmayacağı dil getirildi.ABD'li ilaç şirketi Pfizer daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs aşısının birleştirileceği ve soğutulmuş özel paketlerde dondurulmuş olarak aşı kullanım noktalarına dağıtacağı ana merkezlerin Kalamazoo Michigan ve Puurs Belçika olduğunu duyurmuştu.
NORMALİN 5 KAT FAZLASI KURU BUZ TAŞIYACAK
United Airlines'in aşıları taşıyan uçuşlar hakkında detay verilmezken küresel ölçekte aşıların dağıtımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurduğu belirtildi. United Havayolları, ayrıca uçuşlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı da istedi. Diğer yandan FDA ise United Havayolları’na her uçuş için 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taşıma izni verdiği ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlası olduğu kaydedildi.
İNGİLTERE'YE AŞIDAN SORUMLU SAĞLIK BAKANI
Öte yandan, İngiliz hükümeti de koronavirüs aşısının uygulanmasından sorumlu Sağlık Bakanı olarak Nadhim Zahawi'yi atadığını duyurdu.
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