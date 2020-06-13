ABD'de silahlı saldırı: 8 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletindeki bara alınmayan bir kişi, aracındaki tüfeği alarak, bara ateş açtı. Silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde 2 erkek ve 3 kadından oluşan 5 kişilik grup, kentte bulunan bir bara girmek istedi.
Gruptaki kişilerin aşırı alkollü olması nedeniyle bara alınmadıkları belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bara alınmayınca sinirlenen bir kişi, “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Ben California’dan UFC (Karma Dövüş Sanatları) dövüşçüsüyüm” diyerek bardaki güvenlik ile tartıştı.
ARACINA DÖNEREK SİLAHINI ALDI
Söz konusu kişinin aracına yöneldiği ve araçtan aldığı tüfekle bara ateş açtığı aktarıldı. ABD medyası, 5 kadın ve 3 erkeğin aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların kimlikleri açıklanmazken; hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.
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