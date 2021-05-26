ABD'de silahlı saldırı şoku! Çok sayıda ölü ve yaralı var

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:11

ABD'de San Jose şehir merkezi yakınlarındaki West Younger Bulvarı'ndaki tren istasyonunda ABD saatiyle sabah 7'de silah sesleri duyuldu. Kolluk kuvvetlerinin ölü ya da yaralı sayısı hakkında açıklama yapmazken Los Angeles Times'ın edindiği bilgiyle göre biri saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

HERKESİN BÖLGEDEN UZAK DURMASINI RİCA EDİYORUZ

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz” uyarısı yapıldı.

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.







