ABD'de Trump'la ilgili çarpıcı anket
ABD'de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenlerin üçte ikisinin Donald Trump'ın, 2024'teki başkanlık seçimleri için aday olmasını desteklediğini ortaya koydu.
Halkla ilişkiler firması Seven Letter Insight, resmi olmayan sonuçlara göre bu yıl yapılan seçimleri kaybeden ABD Başkanı Trump'ın, 2024 seçimlerinde aday olacağı iddialarına ilişkin bir kamuoyu yoklaması yaptı.
Trump'a bu yıl oy veren Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 66'sı, 2024 seçimlerinde Trump'ın yeniden başkanlık için aday olmasını destekleyeceklerini bildirdi.
Bağımsız seçmenlerin yüzde 41'i, Demokrat seçmenlerin de yüzde 26'sı, Trump'ın 2024 adaylığını destekleyeceğini kaydetti.
Öte yandan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 67'si, Trump'ın "barışçıl" bir şekilde, görevini Biden'a devretmesini desteklediğini belirtti.
Cumhuriyetçilerin yüzde 52'si de Trump'ın çocuklarından birinin 2024'te aday olması durumunda, onları destekleyeceği yönünde görüş ortaya koydu.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanmıştı.
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.
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