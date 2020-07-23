ABD’deki çiftliğe giden, FETÖ’den işlem gören isimler görevde

23 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Benzer şekilde 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den işlem gören bazı isimler de halen kaymakamlık görevini sürdürüyor. AKP’li Metiner, bir tartışma programında yaptığı açıklamada FETÖ geçmişi olan bazı kişilerin İçişleri Bakanlığı’nda kritik noktalara getirildiğini öne sürerken, “Nedamet (pişmanlık) gösterdi, sahiplenmemiz lazım adı altında eğer bu tür atamalar yapılırsa korkarım ki FETÖ ile mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşarız” dedi.

Yayına bağlanan İçişleri Bakanı Soylu ise nedamet (pişmanlık) getirdiği gerekçesiyle göreve getirdiği kimsenin olmadığını savunarak, “Sağın solun söylemesiyle iş yapacak adam değilim. Ben hükümetin politikasını uyguluyorum. Bu laflar ağrıma gider. Bir tek FETÖ’cü göreve getirmişsem, bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir” dedi.

Cumhuriyet’in ulaştığı iki iddianame ise Soylu’yu yalanlıyor. Yozgat Çayıralan Kaymakamı olan Ömer Faruk Yüce, 9 Aralık 2016’da Tokat Başsavcılığı’na giderek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini bildirdi. Yüce, ifadesinde örgüt geçmişini, birlikte sohbet yaptığı isimleri ayrıntılarıyla anlattı. Yüce bakanlığın kendisini 2012’de İngiltere’ye yüksek lisans için gönderdiğini, burada bir yıl kaldığını kaydetti.

Burada Müslim isimli şahsın kendisini ABD’ye Gülen’i ziyaret etmesi için yönlendirdiğini itiraf eden Yüce, şunları söyledi: “Bana ABD’de gideceğim adresi ve telefon numarasını verdi. Gülen’i ziyaret edeceğim güne kadar bu evde kaldım. Evde kalırken Müslim isimli şahsın verdiği numarayı aradım, İsa isimli kişi çıktı. Bu şahıs bana o tarihte Pensilvanya’ya gideceğimi söyledi. O tarih geldiğinde tanımadığım bir şahıs gelerek beni ailemle birlikte Gülen’in yanına götürdü. Burada 3 gün kaldım. Gülen ile bir kez görüştük. Eşim ile kendimi tanıttık, dua istedik. Burada sadece namaz kıldık, sohbet derslerine katıldık. Ben bu ziyareti yaptığımda Türkiye’de Gezi olayları başlamıştı. Ben burada bulunduğum süre içerisinde birçok şahıs gördüm. Ancak bunların içerisinde futbolcu olması nedeniyle tanıdığım eski futbolcu Okan Buruk ve eski Fenerbahçeli İsmail isimli şahısları gördüm. Gülen bize bir çanta hediye etti. İçinde takke, tespih ve fular vardı.”

ÖMEROĞLU’NUN İFADESİ

Aynı tarihte Tokat Savcılığı’na giden Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yakup Ömeroğlu da benzer itiraflarda bulundu. Ömeroğlu, 9 Aralık 2016’da Tokat’ta savcıya verdiği ifadede, lise son sınıfta gittiği dershanenin öğretmenlerinin evinde Fethullah Gülen’in kasetlerini dinlediklerini anlattı. 2011’de Niğde’de kaymakamlık stajına başladığını belirten Ömeroğlu, Mülkiye Müfettişi olarak bildiği Hasan isimli kişinin kendilerinden sorumlu olduğunu, bu kişiye himmet verdiğini itiraf etti.

Yurtdışı staj döneminde Gülen’i ziyaret ettiğini anlatan Ömeroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ben yurtdışında 2012 yılının eylül ayı grubundan arkadaşlarım olan Erkan Yılmaz, Ömer Faruk Yılmaz, Sezer Sözen, Hüseyin Tutuş ve diğer gruptan olan Ayhan Abatay, Davut Bayraktar, Necmeddin Özen ile gittik. Ben yurtdışına eşimi de götürdüm. Yurtdışında bulunduğumuz dönem içerisinde Pensilvanya’ya Fethullah Gülen’in yanına iki defa gittim. İlk gidişimde Erkan Yılmaz ile ikinci gidişimde ise gruptaki diğer isimlerle birlikte gittik. Bu görüşmeler Erkan Yılmaz aracılığıyla oldu. Bu görüşmelerde bizi Fethullah Gülen’e tanıttılar. O da hayırlı olsun dedi. Bu görüşmelerde gazeteci olarak bildiğim Önder Aytaç da vardı.”

HAKLARINDA DAVA AÇILDI

Dosyalar, daha sonra Ankara’ya devredildi. Ankara Başsavcılığı, Şubat ve Mayıs 2019’da Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu ile Hakkâri Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce hakkında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle dava açtı.

Ömeroğlu ve Yüce’nin itirafçı oldukları belirtilen iddianamede, şüphelilerin darbe girişimi sonrasında FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına ilişkin Tokat’ta başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ’nün mülkiye imamlarından Yusuf Acar isimli bir kişinin itirafçı olmasından sonra, kendiliğinden adliyeye gelerek itirafçı oldukları belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin kendileri hakkında beyanda bulunulduğunu öğrenmeleri üzerine mi yoksa soruşturma başlatılmasından önce mi savcılığa müracaat ettiklerinin mahkemece takdir edilmesi istendi. Meslekten ihraç edilmeyen Ömeroğlu halen Ağrı Vali Yardımcısı, Yüce ise Derecik Kaymakamı olarak görev yapıyor.

SUŞEHRİ KAYMAKAMI İLE İLGİLİ İDDİA

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe Kaymakamı iken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile önce açığa alınan, tutuklanan ve bir süre sonra serbest kalan Hidayet Sarı da, Suşehri Kaymakamı olarak görevini sürdürüyor. Ömer Faruk Yüce, ifadesinde Hidayet Sarı’yı bu yapının elemanı olarak bildiğini, sohetlere katıldığını, birlikte Fethullah Gülen’in videolarını izlediklerini ifade etti.