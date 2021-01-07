ABD'deki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

07 Ocak 2021 Perşembe, 07:36

ABD’de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçilirken, Trump seçimde hile olduğu iddialarını bugüne kadar yineledi.

Başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Trump, dün yaptığı mitingde destekçilerine seslendi. Yapılan mitingin altından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına yürüdü. Burada Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşanırken, bir kadın vurularak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gösterilerde hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Öte yandan AP, Kongre binasına baskın sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.

WASHİNGTON’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 15 GÜN UZATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından alınan sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Washington’da 15 günlük acil durum ilan edildi ve sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca gösterilerde şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağına uymayanların ise tutuklanacağı belirtildi..