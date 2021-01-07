ABD'deki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi
ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump’ın Washington DC.’deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre’ye girdi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, silahla vurulan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gelen son bilgilere göre 3 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
ABD’de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçilirken, Trump seçimde hile olduğu iddialarını bugüne kadar yineledi.
Başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Trump, dün yaptığı mitingde destekçilerine seslendi. Yapılan mitingin altından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına yürüdü. Burada Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşanırken, bir kadın vurularak yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gösterilerde hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
ÖLENLERİN SAYISI 4’E YÜKSELDİ
Öte yandan AP, Kongre binasına baskın sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.
WASHİNGTON’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 15 GÜN UZATILDI
Yaşanan gelişmelerin ardından alınan sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Washington’da 15 günlük acil durum ilan edildi ve sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca gösterilerde şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağına uymayanların ise tutuklanacağı belirtildi..
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- 'Bir gün artık 24 saatten daha kısa'
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Assange'ın kefalet talebi reddedildi
Video Haberler
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
- Tepkiler sonrası Milli Piyango hatasını kabul etti
- Adıyaman’da korkutan patlama
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
- Telsizle polisin başına defalarca vurdu
- Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- 'Bir gün artık 24 saatten daha kısa'
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Assange'ın kefalet talebi reddedildi