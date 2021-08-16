ABD’den AB’ye Reisi tepkisi

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

ABD Kongresi Üyesi Claudia Tenney, Avrupa Birliği’nin üst düzey diplomatına öfke dolu bir mektup gönderdi. Tenney, mektupta, “cellat” olarak nitelendirdiği İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin göreve başlaması münasebetiyle düzenlenen törene, AB’nin üst düzey bir yetkili gönderme kararından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Şark ul Awsat’ın haberine göre Tenney, AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’i “Avrupa Birliği’nin, yeni despota/zalime/zorbaya ve yanındaki saldırgan gruba/çeteye saygı duyup desteklemek yerine insan hakları ilkelerini desteklemeye ve İran halkının yanında olmaya” çağırdı.

AB’nin tören için temsilci gönderme kararını “şaşırtıcı ve sorumsuz” olarak nitelendiren Kongre üyesi, “AB gibi demokratik idealleri savunmaya çalıştığını iddia eden bir yapı, düzmece olan bu süreci meşrulaştırmamalı, aksine meşru olmayan bu seçimi kınamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.