İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, mazbatasını aldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

8 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakâr kanattan İbrahim Reisi dün mazbatasını ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den aldı. Başkent Tahran’da İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde düzenlenen törene katılan isimler arasında Reisi’nin selefi Hasan Ruhani’nin yanı sıra Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei de vardı.

Reisi, törende yaptığı konuşmada, göreve başlamasının ardından halkın sorunlarına acil çözümler getireceği vaadinde bulundu, “Hazırladığınız acil kalkınma programı kısa zaman içerisinde ülkedeki temel 10 soruna çözüm olacak” dedi. Halkın en fazla ekonomi, işsizlik ve konut yetersizliğinden şikâyet ettiğini ve yeni hükümetten değişim beklediğini kaydetti. Reisi, “Halk, yeni hükümetten adaletin uygulanmasını, yolsuzlukla mücadele edilmesini ve rantçılığa son verilmesini istiyor. Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız ancak halkın sofrasını ve ekonomiyi şarta bağlamayacağız. Yabancıların iradesine bağımlı kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Reisi, yarın mecliste yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenecek yemin töreninin ardından 8. Cumhurbaşkanı olarak görevine resmen başlayacak. Hamaney’e yakınlığı ile bilinen Reisi, ABD’nin yaptırım listesinde. 1988 yılında binlerce siyasi tutuklunun idam edilmesinden sorumlu olduğu savunuluyor. Almanya, Belçika ve ABD’de önceki gün ve dün İran asıllı bazı gruplar Reisi karşıtı protestolar düzenledi.

Öte yandan geçen hafta Londra merkezli İsrailli bir şirketin işlettiği Liberya bayraklı Mercer Street isimli petrol tankerine düzenlenen saldırıdan Tahran’ın suçlanması ile patlak veren kriz sürüyor. İsrail-ABD-İngiltere hattının sorumlu tuttuğu Tahran’a NATO’dan da tepki yükseldi. Seyrüsefer özgürlüğünün tüm NATO müttefikleri için hayati öneme sahip olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Müttefikler, İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden endişe duymaya devam ediyor ve Tahran’ı uluslararası yükümlülüklerine saygı duymaya çağırıyor” ifadesine yer verildi.

‘TOPLU YANIT VERİLECEK’

AFP’nin haberine göre, “İngiltere, İsrail, Romanya ve diğer ülkeler ile koordinasyon halindeyiz” diyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İran’ın rol oynadığını reddettiği saldırıya ilişkin cevabın toplu bir şekilde verileceğini belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennnet’ın ise İsrail’in İran’a tek başına da yanıt verebileceğini açıklaması dikkat çekti. Tahran önceki gün suçlamaları reddetmiş, olası saldırıya yanıt vereceklerini söylemişti. İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında korsanlıkla ilgili olmayan bir “olay” konusunda uyarı yayımladı. Uyarıda, BAE’nin Fujairah bölgesindeki gemilerin çok dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuldu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise art arda yaşanan gemi olaylarının “şüpheli” olduğunu belirterek “özel siyasi amaçlarla sahte algı operasyonlarına” işaret etti. Konuyu incelemeye hazır olduklarını ifade etti.