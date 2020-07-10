ABD’den Ayasofya kararına tepki
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı yarattı" ifadeleri kullanıldı.
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