ABD’den Ayasofya kararına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığı yarattı" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2020 Cuma, 22:23
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