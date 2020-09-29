ABD'den Dağlık Karabağ çağrısı: İki taraf da şiddete son vermeli
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan'a şiddete son verme çağrısı yaptı. Pompeo, tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı yaptı. Pompeo, her iki tarafın da şiddete son vermesi gerektiğini söyledi. ABD'li bakan, tarafların yeniden müzakerelere dönmesi gerektiğini belirtti.
Yunanistan ziyaretinde konuşan Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi de değerlendirdi. ABD'nin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğu güçlü bir biçimde desteklediğini söyleyen Pompeo'nun, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de istikrarı bozan bir etkisi olduğunu söylemesi dikkat çekti.
Duvar’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı, bugün Yunanistan'ın Girit adasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Görüşme, Miçotakis'in adadaki evinde yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor
- Burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil
- Korkunç an kamerada! 14 yaşındaki Halilcan'ın feci ölümü
- Kalp hastaları için koronavirüs uyarısı!
- İstanbul'da sel ve şiddetli dolu yağışı
- Prof. Dr. Aksakal'dan çok önemli koronavirüs uyarısı!
- 3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, serbest bırakıldı!
- Kameralar kayıttaydı... Kayseri'de skandal görüntüler!
- Beykoz’da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri
- Yer: Sivas... Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar
- Adana'da dehşet anları! Film gibi izlediler
En Çok Okunan Haberler
- 2 farklı ittifak modellerinin anket sonuçları açıklandı
- Fatih Portakal'ın yeni işi belli oldu!
- 'Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım'
- Çok konuşulacak Fatih Portakal açıklaması
- İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi
- Ateşkes için 'çekilin' şartı
- Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu
- Ekonomide kaos, iktidarda tükenmişlik sendromu yaşanıyor
- Burada aktör Azerbaycan değil Türkiye”
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı