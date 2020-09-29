ABD'den Dağlık Karabağ çağrısı: İki taraf da şiddete son vermeli

29 Eylül 2020 Salı, 13:42

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı yaptı. Pompeo, her iki tarafın da şiddete son vermesi gerektiğini söyledi. ABD'li bakan, tarafların yeniden müzakerelere dönmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan ziyaretinde konuşan Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi de değerlendirdi. ABD'nin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğu güçlü bir biçimde desteklediğini söyleyen Pompeo'nun, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de istikrarı bozan bir etkisi olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Duvar’da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı, bugün Yunanistan'ın Girit adasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Görüşme, Miçotakis'in adadaki evinde yapılacak.